‘Klusser’ (58) uit Wildervank verdacht van omvangrijke oplichting

GRONINGEN (ADP) – Een 58-jarige man uit Wildervank heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) zeker twaalf personen in Noord-Nederland opgelicht door zich voor te doen als aannemer. De man incasseerde aanbetalingen en gaf zich daarna niet meer thuis.

De Wildervanker werd ingehuurd via de website Werkspot.nl. “Ik heb hem nog gecheckt, maar ik zag geen waarschuwing en hij werd zelfs door de site aangeraden”, zei een gedupeerde uit Hoogezand. Samen met vijf anderen was hij vergeefs naar de rechtbank in Groningen getogen. De zaken tegen de Wildervanker en een even oude medeverdachte uit Groningen gingen niet door.

‘Ziek’

De slachtoffers wisten sinds donderdag via een brief van het OM dat de hoofdverdachte uit Wildervank ziek zou zijn en die zaak daarom niet doorging. Op zitting meldde de rechter dat de man dinsdag een advocaat in de arm had genomen. De verdediging heeft meer tijd nodig voor de voorbereiding van de zaak. Van de Stadjer was een brief ontvangen dat hij nog maar net wist van de zitting en wilde daarom ook uitstel. Beide mannen verschenen niet. De rechter schoof beide zaken op.

Mooiprater

Volgens het OM heeft de Wildervanker bijna 60.000 euro gevangen en witgewassen. Dit zou zijn gebeurd in de periode van november 2021 tot maart dit jaar. Dat de zaak is uitgesteld is zuur, zeiden de gedupeerden na afloop. Maar ze hadden dit wel verwacht. “De man is een mooiprater, maar vertelt alleen maar leugens”, zei een aangever uit Ees. De Wildervanker is bij hem aan het werk geweest, maar het was broddelwerk dat later overgedaan moest worden. De ‘klusser’ wist iedereen aan het lijntje te houden, door telkens zelf contact op te nemen.

Gevaarlijke klusser

“Met smoezen, waarom die niet kon komen. Of dat de materialen niet waren geleverd”, zei de man uit Hoogezand. Een vrouw uit Haren liet de badkamer door de ‘aannemer’ verbouwen. “Hij sloopte de boel en wat hij deed was slecht werk. De wc-pot was niet goed bevestigd, je kon daar zo mee vallen. Het was ook nog gevaarlijk wat hij deed”, zei ze. Een klus in Zuidlaren was wel aanbetaald, maar volgens de aangeefster is de man niet bij hen aan het werk geweest. Via een pagina op Facebook hebben zich veel meer gedupeerden gemeld, zeiden ze. Maar niet iedereen deed aangifte.

De meesten hadden alleen contact met de man uit Wildervank. De Stadjer wordt door het OM gezien als medepleger die zijn bankpas beschikbaar stelde voor het innen van het geld. Wanneer de zaak opnieuw voorkomt is onbekend.

