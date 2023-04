Garnwerd – Op de Garnwerderweg/Borgweg bij Winsum is woensdagmorgen rond 09:20 een aanrijding ontstaan tussen twee voertuigen.

Brandweer, politie en ambulance kwamen ter plaatse. Of er gewonden zijn gevallen is niet bekend. De toedracht van het ongeluk werd onderzocht door de politie, 1 voertuig was vrij vlot afgesleept, de 2e werd nog opgehaald door een bergingsbedrijf.

Foto's