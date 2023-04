Politie: Vandalen vernielen wederom bomen, tips welkom

Westerkwartier – Wederom hebben vandalen huis gehouden in de natuur. Afgelopen weekend was het raak op Landgoed Coendersborg in het Westerkwartier. In het bos zijn meerdere bomen omgehakt en daarbij zwaar beschadigd. Heb je afgelopen weekend iets verdachts gezien in het op Landgoed Coendersborg? Laat het de politie weten! Dit mag telefonisch 050 3135901 of via [email protected] Een DM sturen naar de politie mag natuurlijk ook!(onderaan deze post via instagram Politie Westerkwartier)

Foto's