Minderjarige met fors wapen aangehouden op station Europapark (update)

Agenten troffen even later in de buurt van station Europapark inderdaad een jongen aan die een op echt gelijkend nep-vuurwapen bij zich droeg. De minderjarige verdachte is opgepakt en voor verhoor naar het politiebureau gebracht. Volgens een politiewoordvoerder gebeurde dat rustig en verzette de jongen zich niet. Meldt Rtvnoord.