Winsum: Grote Verkoopdag bij De Boog E-Bikes op zaterdag 11 oktober

Winsum – Zaterdag 11 oktober | 09:00 – 16:00 uur (en bij drukte wat langer!)

Kom langs voor onze grote verkoopdag van nieuwe én tweedehands elektrische fietsen!

Voor iedereen is er wel iets te vinden — van sportieve tot comfortabele e-bikes.

Prijzen vanaf €495 tot €2895

Keuze uit middenmotoren en voorwielmotoren

Actie-aanbiedingen de hele dag!

Wij zijn inmiddels de grootste in Noord-Groningen in tweedehands elektrische fietsen — dus mis het niet!

De Boog E-Bikes

Het Aanleg 9C, 9951 SJ Winsum

06 44513180

[email protected]

www.deboogebikes.nl

www.2dehandsebikes.nl

www.fietsverhuurwinsum.nl

Gratis parkeren & gratis koffie!

Tot zaterdag 11 oktober – wees welkom!

Het aanleg 9c 9951SJ Winsum

[email protected]

06 44513180

Www.deboogebikes.nl

Fietsje huren? Dat kan ook voor groepen tot 40 personen.

Www.fietsverhuurwinsum.nl.

Ben je toch nieuwsgierig geworden en wil je op een andere dag komen neem dan telefonisch contact op.

06 44513180

[email protected]

Foto's