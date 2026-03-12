Winsum: Grote verkoopdag/ reserveerdag bij De Boog E-Bikes op zaterdag 14 maart

Winsum – Voor maar €100 staat jouw e-bike al gereserveerd – ophalen kan gewoon zodra je vakantiegeld binnen is.

Wat in 2018 klein begon met het opkopen en doorverkopen van elektrische fietsen, is inmiddels uitgegroeid tot één van de grootste aanbieders van tweedehands e-bikes in Noord-Nederland.

Daarom starten we vanaf zaterdag 14 maart weer met onze vakantiegeld-reservering.

👉 Hoe werkt het?

✔ Kom langs en kies jouw e-bike uit

✔ Betaal €100 aan

✔ Wij zetten de fiets voor je apart

✔ Zodra je vakantiegeld binnen is haal je hem op 🚲

Dit is inmiddels het 3e jaar dat we deze actie doen en het werkt elk jaar weer super.

In de tussentijd zorgen wij dat jouw fiets helemaal nagekeken en rijklaar staat – zelfs de accu laden we alvast voor je op. 🔋

Zo kun jij zonder haast een goede e-bike uitzoeken.

📣 Scholieren en ouders opgelet: dit is ieder jaar een populaire actie!

Sinds 2025 zijn we ook trotse dealer van Victoria e-bikes.

👀 Nieuwsgierig? Kom gewoon eens langs en kijk rond.

🕘 Zaterdag: 09:00 – 16:00

📅 Doordeweeks op afspraak (ook ’s avonds)

📍 Het Aanleg 9C – Winsum

📞 06 44513180

📧 [email protected]

🌐 www.deboogebikes.nl⁠

🌐 www.2dehandsebikes.nl⁠

🌐 www.fietsverhuurwinsum.nl⁠

💬 Ken je iemand die een e-bike zoekt? Tag diegene hieronder 👇

#winsum #baflo #uithuizen #zoutkamp #lauwersoog #lauwersmeer #bedum #usquert #sauwerd #groningen

Foto's