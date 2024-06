112Groningen zoekt freelance nieuwsfotografen in o.a. omgeving Hoogezand

Groningen – Zoek je een hobby en wil je soms ook wat bijverdienen af en toe met foto`s(en video) maken? Dat kan, we zoeken versterking(4 mannen of vrouwen) van ons leuke team. Woon je in de omgeving Hoogezand, Sellingen, Ter Apel, Stadskanaal en omgeving, Bedum, Winsum, Baflo, Leens, Spijk, Eemshaven, Oldehove, Grootegast, Opende, Lauwersoog , Grijpskerk, dan ben jij misschien onze nieuwe collega. We zoeken nog een aantal nieuwe mensen(vrijwilligers) om ons team te versterken. (Let op: In de Stad Groningen zelf niet ! )



We zoeken nu nog vier nieuwe mensen die ons team willen versterken. We zijn een nieuwssite en een persbureau in 1.

21 jaar bestaan

Zaterdag 24 juni 2023 bestonden we 20 jaar: Een aantal mensen(16 personen) zijn bij de brandweer gegaan, een twee anderen nu bij de politie, 1 bij de ambulancedienst en anderen hadden geen tijd meer door hun normale baan die ze ernaast hebben. Wij zoeken op dit moment dus een aantal nieuwe enthousiaste fotografen/videografen die verslag doen bij incidenten en die ons team kunnen versterken.

Je moet liefst zelf over een fototoestel beschikken en het liefst ook een videocamera(met HD- of 4K-kwaliteit) of anders eerst een mobiele telefoon voor beginners. Jij als enthousiaste collega bent welkom bij ons team! Verdien tussen de 10e en 500e per maand bij ! Afhankelijk van de drukte en welk gebied en verkoop aan media. Nu dus 21 jaar.

Hobby & deels Vrijwilligerswerk & soms bijverdiensten



We zoeken mensen tussen de ongeveer 16 en 70 jaar oud. Langzaam groei je in het vak als freelance nieuws fotograaf. Eerst kleine inzetten. Ook als je net met pensioen bent mogelijk een hobby erbij !

Je moet zelfstandig kunnen werken maar ook in teamverband. Collegiaal zijn is een must! Het is grotendeels vrijwillig(hobbymatig) voor de website. Bij verkoop aan andere media is er natuurlijk een vergoeding voor jou.

80% van de verkoop opbrengst is voor jou zelf! We werken open en met eerlijke bedragen en geven meer dan andere persbureaus! Dat houdt ons al 20 jaar sterk ! We bestaan sinds Juni 2003, we waren 1 van de eerste 112sites in Nederland. Dat is ons succes.

Zo verdien je mooi bij als het druk is in je gebied! Maar de drijfveer om snel veilig ergens nieuws te verslaan in een leuk team staat voorop. Ben je geïnteresseerd en in je vrije uurtjes en in het weekend vaak beschikbaar? Meldt je dan nu aan!

( Ter info: Vanaf ongeveer 16 jaar ga je eerst naar kleine inzetjes en werk je hobbymatig omdat je geïnteresseerd bent in de hulpdiensten,ook informeren we je ouders de gang(werkwijze) van zaken, langzaam groei je in het vak als freelance fotograaf. Grotere inzetten doe je pas later vanaf je 18e jaar, geen dodelijke aanrijdingen enz./ afspraken maken we erover dan)

Ervaring en beleving en zelfstandig werken, het is vaak een bijbaan!



Alleen al de werkervaring die je opdoet en de omgang met mensen en de sociale contacten is goed voor de ontwikkeling van elk mens.

Als 112-fotograaf leer je zelfstandig werken. Je ontwikkelt bovendien journalistieke vaardigheden, omdat je met je foto’s verslag doet van actueel nieuws. Je moet op de plaats van een incident snel informatie verzamelen en doorgeven aan de redactie.

We zullen je coachen, zodat je naam snel zal staan bij foto’s op regionale of zelfs landelijke media. Kortom, een mooie bijbaan(hobby) met volop vrijheid en avontuur.

Mail dan je CV en motivatie naar : [email protected]

