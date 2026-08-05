Handhaving betrapt harddrugsgebruiker in raamkozijn op Gedempte Zuiderdiep

Handhavers van de gemeente Groningen hebben dinsdag aan het einde van de middag een persoon betrapt die in de binnenstad harddrugs aan het gebruiken was. De overtreder heeft hiervoor een bekeuring gekregen.

“Collega’s zagen op het Gedempte Zuiderdiep, ter hoogte van de kruising met de Herestraat, een persoon in een raamkozijn zitten die daar harddrugs aan het gebruiken was”, meldt Handhaving Groningen. “Hoewel de persoon een bekende van ons is, hebben we de identiteit vastgesteld. De persoon heeft een bekeuring gekregen en is vervolgens weggestuurd.”

Het gebruiken en in bezit hebben van harddrugs in de openbare ruimte is in Groningen verboden. Dit is vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen (APVG). Met dit verbod wil de gemeente overlast en onveilige situaties in het centrum en de wijken bestrijden.

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