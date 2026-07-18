Fietser gewond bij aanrijding met vrachtwagen op Grote Markt

Groningen – Op de Grote Markt in Groningen heeft zaterdag een verkeersongeval plaatsgevonden tussen een vrachtwagen en een fietser.

Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse om hulp te verlenen. Eén persoon wordt door ambulancepersoneel behandeld. Over de aard en ernst van de verwondingen is nog niets bekend.

De aanrijding zorgde tijdelijk voor hinder op de Grote Markt. Over de schade aan de betrokken voertuigen is niets bekendgemaakt.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is vooralsnog onduidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

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