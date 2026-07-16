Brommerrijder ernstig gewond na aanrijding in Opende

Opende – Donderdagmiddag heeft op de Postdijk een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden tussen een automobilist en een brommerrijder.

Hulpdiensten, waaronder een ambulance, politie en het Mobiel Medisch Team, kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is na een korte behandeling in de ambulance met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

De weg was tijdens de hulpverlening volledig afgesloten. De politie laat weten geen onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval. Na de berging en het schoonmaken van het wegdek wordt de weg weer vrijgegeven.

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