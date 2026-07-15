Melding van steekpartij Martinikerkhof blijkt vechtpartij, 1 gewonde, maat is vol (update)

Groningen – Bij een ruzie op het Martinikerkhof in het centrum van Groningen is woensdag aan het begin van de avond één persoon lichtgewond geraakt.

Wat aan het incident voorafging, is nog niet duidelijk. De hulpdiensten rukten uit na een melding van een steekincident.

De politie heeft op het Martinikerkhof één van de betrokkenen aangehouden, bevestigt een politiewoordvoerder aan Rtvnoord.nl. Het slachtoffer is ter plaatse door ambulancepersoneel onderzocht en behandeld aan de opgelopen verwondingen.

“Er is op het plein een conflict of een vechtpartij geweest binnen een groep die daar aanwezig was meldt Oogtv” Lees ook de maat is vol op Oogtv.

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