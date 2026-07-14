Vrijspraak geëist na dodelijk ongeluk Oude Pekela: handrem vermoedelijk aangetrokken

Oude Pekela – Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijspraak geëist voor twee verdachten van een dodelijk verkeersongeval in Oude Pekela. Daarbij kwam in de nacht van 11 juni 2024 een 37-jarige man uit Muntendam om het leven.

De auto, met daarin een 36-jarige vrouw, een 39-jarige man uit Stadskanaal en het slachtoffer, raakte op de Raadhuisweg van de weg, botste tegen een boom en belandde in een tuin. De man, die achterin zat, overleed ter plaatse. De twee inzittenden uit Stadskanaal verlieten de plaats van het ongeval. Dat meldt RTV Noord(+meer info hier)

Uit onderzoek blijkt dat de auto niet te hard reed, maar tijdens het rijden in een slip raakte doordat de handrem werd aangetrokken. Wie dat deed, kon niet worden vastgesteld. Daarom vraagt het OM vrijspraak.

De verdachten waren niet aanwezig op de zitting. Volgens hun advocaat maakten de impact van het ongeval en de medische situatie van de vrouw dat onmogelijk. De officier van justitie noemde hun afwezigheid ‘spijtig’, vooral voor de nabestaanden.

De rechtbank doet op 28 juli uitspraak.

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