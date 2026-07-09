Bedelaar die voorbijgangers te lijf ging aangehouden

Groningen – Aan het einde van woensdagmiddag is een bedelaar aangehouden op de Grote Markt, nadat hij kort daarvoor voorbijgangers had mishandeld in de Oude Ebbingestraat.

De dakloze man bedelde bij de Jumbo aan de Oude Ebbingestraat. Toen voorbijgangers hem geen geld gaven, sloeg hij volgens ooggetuigen meerdere mensen die hem negeerden.

Winkelbeveiligers hielden de man daarop in de gaten en waarschuwden de politie. Agenten gaven hem aanvankelijk een binnenstadsverbod en stuurden hem weg.

Nog geen kwartier later werd de man opnieuw in de binnenstad gezien, dit keer op de Grote Markt. Daarop hield de politie hem aan in de Kreupelstraat. Vervolgens is hij met spoed overgebracht naar het cellencomplex.

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