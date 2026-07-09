Onderzoek naar hack Odido wijst op mogelijke betrokkenheid Nederlanders

In het onderzoek naar de cyberaanval op telecomprovider Odido zijn aanwijzingen naar voren gekomen voor de betrokkenheid van Nederlanders.

Het onderzoek is nog in volle gang en de politie en het Openbaar Ministerie vragen het publiek om meer informatie over mogelijke betrokkenen: ‘Ook cybercriminelen zijn kwetsbaar en laten sporen achter.’

Begin februari werden bij de hack gegevens van meer dan zes miljoen klanten buitgemaakt en later openbaar gemaakt. Onder leiding van het Landelijk Parket (LP) van het Openbaar Ministerie werd door Team High Tech Crime (THTC) van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) een omvangrijk onderzoek gestart naar de cyberaanval op Odido.

Kwetsbaar

De afgelopen maanden hebben specialisten van THTC niet stilgezeten en is er veel onderzoek verricht, vooral achter de schermen. In de beginfase van het onderzoek lukte het de politie om meerdere servers offline te halen die de hackersgroep gebruikte om data te verspreiden. ‘Dit soort onderzoek is vaak complex en vraagt tijd, maar ook cybercriminelen zijn kwetsbaar en laten sporen achter. Op meerdere momenten in het onderzoek naar de hack bij Odido zijn sporen veiliggesteld, waar het onderzoeksteam verder mee aan de slag is gegaan’, zegt Stan Duijf. Hij is als hoofd Operatiën binnen de LO verantwoordelijk voor de aanpak van cybercrime.

Telefoongesprek

In het onderzoek heeft de politie sterke aanwijzingen gevonden dat Nederlandse criminelen betrokken zijn bij de Odido-hack. Het gaat daarbij onder meer om een telefoongesprek dat kort voor de hack werd gevoerd met de klantenservice van Odido. In dit gesprek deed een Nederlandssprekende man zich voor als IT-medewerker van Odido. Via phishing werd het bedrijf vervolgens misleid, waarna de datadiefstal plaatsvond.

THTC doet op dit moment nog verder onderzoek naar de persoon die zich voordeed als IT-medewerker en andere betrokkenen. Het onderzoeksteam roept de beller met klem op om zichzelf te melden bij de politie. Mogelijk wordt zijn stem op een later moment openbaar gemaakt.

Wie weet meer?

Het onderzoeksteam vermoedt dat de daders online of in hun sociale omgeving hebben gepraat over hun betrokkenheid bij de Odido-hack en zijn ervan overtuigd dat mensen vermoedens hebben wie er achter deze hack zitten. De politie weet dat er binnen de cyberwereld over de hack bij Odido gesproken wordt, bijvoorbeeld door mensen die meer weten over de daders en bereid zijn om informatie met de politie te delen. Voor het onderzoek kan dit kansen opleveren. Duijf: ‘Wij roepen iedereen die meer weet op om informatie met de politie te delen.’ Iedereen die meer weet wordt opgeroepen om de politie te tippen via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem tippen via Meld Misdaad Anoniem kan ook.

Online veiligheid

De afgelopen periode werden meerdere bedrijven en instellingen slachtoffer van cyberaanvallen. Data die daarbij soms werd buitgemaakt, wordt door andere criminelen op grote schaal misbruikt. Politie en OM verwachten dat dit soort ingrijpende cyberaanvallen in de toekomst vaker gepleegd gaat worden en vinden het belangrijk dat bedrijven meer werk maken van hun digitale veiligheid. Politie en OM vragen daarom ook aandacht voor preventieve maatregelen die bedrijven en instellingen kunnen nemen. Ook burgers worden gevraagd om alert te zijn en waar nodig maatregelen te nemen.

Verder onderzoek

De verwachting is dat het onderzoek naar de hack bij Odido nog maanden gaat duren. Wat dit uiteindelijk gaat opleveren is afwachten. THTC zit bovenop het onderzoek en samen met het OM proberen wij stap voor stap dichter bij de daders te komen. Informatie van buiten is daarbij zeer welkom.

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