Verdachte bedreigde volgens het OM dertien slagerijen, over twee week uitspraak

Midwolda – Een 23-jarige man uit Midwolda staat vandaag voor de rechtbank in Groningen. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag op dertien slagerijen. De man zit sinds september vorig jaar vast meldt RTV Noord.

Volgens het Openbaar Ministerie dreigde hij dat hij “iedereen zou doodsteken” als de slagerijen niet zouden sluiten. Het OM stelt dat hij handelde vanuit radicale opvattingen over dieren- en milieubescherming. Zijn advocaat zegt dat de verdachte vooral kampte met suïcidale gedachten en geen anderen iets wilde aandoen. Meer hierover op RTV Noord.

Update RTV Noord: De 23-jarige Bas V. uit Nieuwolda moet als het aan het Openbaar Ministerie ligt nog bijna twee jaar de cel in voor het bedreigen van dertien slagerijen in Groningen. Hij heeft al bijna een jaar uitgezeten, en krijgt een jaar voorwaardelijke celstraf. De rechtbank doet over twee weten uitspraak.

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