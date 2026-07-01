Auto rijdt in op brandweermensen tijdens stormnacht, getuigen gezocht

Tjuchum – Op zaterdag 20 juni 2026, omstreeks 02.30 uur, tijdens de storm, waren brandweermedewerkers op de N33 ter hoogte van Tjuchem/ Siddeburen bezig met het verwijderen van omgevallen bomen. De rijbaan was hiervoor afgezet middels de brandweerwagen en een aantal brandweermannen regelden het verkeer.

Gedurende deze werkzaamheden is een Citroën C1 door de afzetting en op een aantal medewerkers af gereden. Het voertuig is vervolgens over de N33 weggereden in de richting van Veendam.

Bij de afzetting stonden meerdere voertuigen te wachten. Wij hebben informatie dat een vrouw foto(‘s) heeft gemaakt waarop het betrokken voertuig zichtbaar is. Helaas beschikken wij, en de brandweer, niet over deze foto.

Ze komen daarom graag in contact met:

• de vrouw die deze foto’s heeft gemaakt;

• andere personen die getuige zijn geweest van het incident;

• personen die beschikken over foto’s, videobeelden of dashcambeelden van het incident of het betrokken voertuig.

Mogelijk heeft het betrokken voertuig als gevolg van het incident schade opgelopen.

Heeft u informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 onder vermelding van zaaknummer PL0100-2026177302.

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