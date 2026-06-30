Ook dinsdag tot de avondspits nog geen treinen tussen Stad en Zuidhorn

Zuidhorn – Tussen Groningen en Zuidhorn rijden dinsdag tot het begin van de avond geen treinen als gevolg van een stroomstoring. Volgens spoorbeheerder ProRail is de storing terug te voeren op de zware onweersbuien van afgelopen weekend.

Een blikseminslag legde het treinverkeer op het traject dit weekend stil. In de nacht van maandag op dinsdag vervingen aannemers meerdere relais en onderdelen van de energievoorziening. Tijdens de herstelwerkzaamheden werden echter nog meer doorgebrande relais aangetroffen die door de blikseminslag zijn beschadigd.

Daardoor blijven sein- en wisselstoringen optreden. ProRail werkt met alle beschikbare expertise aan een nieuw herstelplan. Tot die tijd worden reizigers tussen Groningen en Zuidhorn met bussen vervoerd.

Foto's