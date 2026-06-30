Oefening: Autocrash na vuurwerkdumping

Veendam – Brandweer Veendam heeft dinsdagavond In recreatiepark Borgerswold een oefening gehouden.

Een auto met daarin vier personen crashte tegen een boom nadat de personen vuurwerk hadden gedumpt in het bos.

Twee personen belandden door de crash in het water, de twee andere inzittenden raakten bekneld.

Tijdens de bevrijding van de personen in de auto ontstaat er brand bij het gedumpte vuurwerk waardoor een deel van het bos in brand vliegt

Uiteindelijk kwamen er drie tankautospuiten en een hoogwerker ter plaatse om het incident te bestrijden. Ook OvD Oost werd ingezet.

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