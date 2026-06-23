Verdachte (30) staat terecht voor de moord op zijn moeder, hij stak ook elders een ander

Groningen – Een 30-jarige man moet zich vandaag voor de rechtbank verantwoorden voor de moord op zijn moeder aan de Natalie Barneykade in De Held. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij haar in september vorig jaar om het leven gebracht nadat zij had aangedrongen op zijn terugkeer naar de instelling waar hij verbleef, dat meldt RTV Noord.

De verdachte heeft bekend dat hij zijn 53-jarige moeder heeft gedood. Tijdens een eerdere inleidende zitting verklaarde hij dat hij haar meer dan 200 keer had gestoken. Lees ook archief.

Het slachtoffer werkte als imam, onder meer in de Groningse tbs-kliniek Mesdag. Zij wilde dat haar zoon zou terugkeren naar de instelling waar hij woonde. De man kampte al geruime tijd met gedragsproblemen en was op dat moment voor een week geschorst. Meer hierover op RTV Noord(+bron) Hij stak ook een ander neer lees je daar.

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