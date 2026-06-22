Familie verklaring van vermoord echtpaar Meerstad

Meerstad – Familie en vrienden van Johan en Mathilda, de twee 53-jarige slachtoffers van het familiedrama dat donderdag in Meerstad plaatsvond, hebben maandag voor het eerst publiekelijk gereageerd. In een verklaring via hulporganisatie Namens de Familie laten zij weten diep geraakt te zijn door de gebeurtenissen en vragen zij om rust om afscheid te kunnen nemen.

De nabestaanden spreken van een groot verdriet. „Wij hopen dat iedereen begrijpt dat wij erg onder de indruk zijn van de dramatische gebeurtenissen rondom het overlijden van Johan en Mathilda uit Meerstad”, schrijven zij. „Wij, familie en vrienden van Johan en Mathilda, kunnen het nauwelijks bevatten. Maar de steun en het medeleven die we van velen hebben mogen ontvangen, doen ons goed en zijn hartverwarmend.”

Na de grote publieke aandacht voor de zaak in de afgelopen dagen vragen de familieleden en vrienden om privacy. „Wij willen nu in alle rust en beslotenheid afscheid nemen van Johan en Mathilda en hopen dat iedereen die wens respecteert.”

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