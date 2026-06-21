Brandweer inzet bij het Hoornsemeer door lekke speedboot (update)

Groningen – Op het Hoornsemeer heeft zondagmiddag rond 16:45 uur een calamiteit plaatsgevonden. Hulpdiensten zijn ter plaatse.

Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. Veel Hulpdiensten zijn ter plaatse.

Een vaartuig, dat een bananenboot trok, was lek geraakt door onbekende reden. Zes personen zijn naar de kant gebracht door de brandweer.

Update: Rond half 5 was bij een evenement een boot bezig een banaan voort te trekken toen de buitenboordmotor van de achterzijde werd afgerukt. Hierdoor ontstond een gat in de boot, die water maakte. De brandweer is opgeroepen om met hun boot zes mensen veilig aan wal te krijgen.

De beschadigde speedboot werd door de brandweer op de wal gehesen. Er zijn geen gewonden gevallen. Getuigen melden dat de brandweer en iemand van de organisatie uiterst kalm te werk gingen om het probleem op te lossen. Dat meldt Harendekrant.nl.

Foto's