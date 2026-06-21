Persoon behandeld na eenzijdig ongeval in Aduard

Aduard – Op de Albert Harkemaweg in Aduard heeft een eenzijdig verkeersongeval plaatsgevonden. Daarbij raakte een auto van de weg.

Hulpdiensten kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Eén persoon wordt door ambulancepersoneel behandeld. Over de aard en ernst van de verwondingen is niets bekend.

Door het ongeval is de weg deels gestremd, wat zorgt voor verkeershinder in de omgeving. De auto liep schade op en moet mogelijk worden geborgen.

Hoe het voertuig van de weg heeft kunnen raken, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

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