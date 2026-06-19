Naast hitte geldt vrijdagavond ook ‘code geel’ in Groningen voor onweersbuien

Groningen – Niet alleen de benauwde en broeierige 32 graden nopen het KNMI vrijdagmiddag om de weerswaarschuwing ‘code geel’ af te geven. Groningen moet vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag ook rekening houden met een aantal stevige onweersbuien.

De waarschuwing van het KNMI voor onweer gaat vrijdagavond om 17.00 uur in en duurt tot 02.00 uur op zaterdag. De stevige onweersbuien kunnen gepaard gaan met zware windstoten van 60 tot 75 km/u, hagel van rond 2 cm doorsnede en veel regen in korte tijd.

De warmte, waarvoor al sinds donderdag ‘code geel’ geldt in Groninen, blijft vrijdagavond lang hangen. Pas later in de nacht daalt het kwik onder de 20 graden, als de buien voorbij zijn. Overdag zorgen de hoge temperaturen, in combinatie met hoge luchtvochtigheid, voor een hoge maximale hittekracht tussen 7 en 9. “Dit kan vooral bij fysieke inspanning gevaar opleveren voor de gezondheid”, waarschuwt het KNMI.

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