Oplichting–Grote Markt, wie is dit?

Groningen – Herken jij deze man die op 2 april bij een automaat op de Grote Markt in Groningen geld pint met een gestolen pinpas? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten.

Een oudere vrouw uit Groningen is op 2 april het slachtoffer geworden van een babbeltruc. Ze werd gebeld door iemand die vertelde van de politie te zijn. Het slachtoffer kreeg te horen dat er geprobeerd was om bij haar in te breken. Er kwam een nepagent bij haar aan de deur die waardevolle goederen wilde veiligstellen.

Sieraden en pinpas

Deze nepagent is er uiteindelijk vandoor gegaan met onder andere sieraden en de pinpas van het slachtoffer. Met de pinpas is even later op de Grote Markt gepind.

Toch nog even goed in beeld

Van deze pinner hebben we camerabeelden. Het gaat om duidelijke beelden van het postuur en de kleding van de man. De verdachte deed er alles aan om zijn gezicht te bedekken tijdens het pinnen. Toch is dat niet helemaal gelukt. Op één moment liet hij toch iets meer van zijn gezicht zien. Als politie hopen we dat dit beeld genoeg is om tips te krijgen over de identiteit van deze man. We houden er ook rekening mee dat deze man zich voordeed als de agent.

Wie is dit?

Weet je wie dit is? Herken je de man aan zijn gezicht, al dan niet in combinatie met zijn kleding en/of postuur? Tip via onderstaand tipformulier, bel de Opsporingstiplijn op 0800-6070 of tip anoniem via 0800-7000.

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