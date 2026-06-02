Twee maanden cel voor mishandeling

Groningrn – Een 36-jarige man is veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf voor de mishandeling van zijn ex-partner en haar vriendin in een COA-locatie in Groningen. Daarmee blijft de straf ver onder de eis van het Openbaar Ministerie, dat drie jaar cel had gevraagd wegens poging tot doodslag. De rechtbank acht alleen mishandeling bewezen.

De man wist op 14 september vorig jaar op slinkse wijze de afgesloten kamer van zijn ex-partner binnen te dringen. Volgens de rechtbank trok hij haar aan de haren, kneep hij haar keel dicht terwijl hij bovenop haar zat, sloeg hij haar hoofd meerdere keren tegen de vloer en een deur en gaf hij haar klappen in het gezicht.

Ook een vriendin die op dat moment aanwezig was, werd mishandeld. Zij werd volgens de rechtbank aan haar haren door de kamer gesleurd, geduwd en geslagen.

Justitie stelde dat de man door het dichtknijpen van de keel bewust de aanmerkelijke kans had aanvaard dat zijn ex-partner zou overlijden. De rechtbank ziet daarvoor echter onvoldoende bewijs. Volgens de rechters kan niet worden vastgesteld hoe lang en met hoeveel kracht de keel werd dichtgeknepen. Hoewel medisch onderzoek letsel aan de hals aantoonde, was dat volgens de rechtbank relatief beperkt en duurde de verstikking vermoedelijk slechts enkele seconden.

Daarom kan niet worden bewezen dat sprake was van een aanmerkelijke kans op de dood, waardoor een veroordeling voor poging tot doodslag uitblijft.

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