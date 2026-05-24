Coniferenhaag vat vlam in tuin aan de Oranjerie in Haren

Haren – In een tuin aan de Oranjerie in Haren is zondag een coniferenhaag in brand gevlogen. De brandweer kwam met spoed ter plaatse om het vuur te bestrijden.

Bewoners waren bezig met een onkruidbrander in de tuin toen het misging en de coniferenhaag vlam vatte. Nog voordat de hulpdiensten arriveerden, kwamen buurtbewoners in actie. Met behulp van tuinslangen en een brandblusser wisten zij de brand grotendeels te blussen en verdere uitbreiding te voorkomen.

De brandweer heeft na aankomst de situatie gecontroleerd en de haag nageblust om er zeker van te zijn dat het vuur volledig uit was.

