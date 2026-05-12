Justitie eist 3 jaar cel tegen verdachten voor drugslab in Ulgersmaborg

Groningen – Vier mannen uit Rotterdam en Arnhem riskeren volgens het Openbaar Ministerie een celstraf van drie jaar vanwege hun betrokkenheid bij een drugslab aan de Bieslookstraat in Ulgersmaborg. Het drugslab werd op 31 januari 2024 ontdekt in een bedrijfspand in Groningen, meldt DvhN. De politie kwam het lab op het spoor na een melding van geweld.

In het pand troffen agenten een 45-jarige Rotterdammer en zijn vriendin aan. Andere aanwezigen waren op dat moment al vertrokken met een vrachtwagen. Omdat de politie een opvallende geur rook, besloten agenten verder onderzoek te doen in het gebouw.

Daarbij werden onder meer zoutzuur, fosforzuur en aceton aangetroffen, chemicaliën die gebruikt kunnen worden bij de productie van xtc en crystal meth.

