Suikerterrein; Twee mannen aangehouden na ‘ernstig zedenincident’

Groningen – De politie heeft twee mannen gearresteerd in verband met een onderzoek naar een ernstig zedenincident op het Suikerterrein in de stad. Het incident vond plaats in een auto in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 april. Dat meldt RTV Noord donderdagavond.

De verdachten werden op 24 en 25 april aangehouden en blijven volgens het Openbaar Ministerie (OM) nog zeker twee weken in voorlopige hechtenis.

In de dagen na het incident voerde de politie uitgebreid sporenonderzoek uit op het Suikerterrein.

Het onderzoek is nog volop gaande.

Foto's