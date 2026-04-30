30 boetes bij controle in Delfzijl

Delfzijl – Tijdens een controle door de politie en BOA’s van de gemeente op 29 april in de wijk Bornholm in Delfzijl hebben ze 30 verkeersboetes gegeven voor onder andere fietsen met een telefoon in de hand, het niet kunnen tonen van een geldig identiteitsbewijs en het besturen van een onverzekerd voertuig.

Daarnaast hebben ze vijf fatbikes in beslag genomen. Deze Fatbikes waren opgevoerd en overschreden de toegestane maximumsnelheid van 25 kilometer per uur. De actie hebben we gehouden in samenwerking met de gemeente Eemsdelta. Dit naar aanleiding van meldingen van overlast in de wijk.

Ervaar je overlast? Meld dit dan bij de gemeente. Is er sprake van strafbaar feit, doe dan melding bij de politie via 0900-8844. Is er sprake van spoed of een acute noodsituatie, bel dan altijd 112.

