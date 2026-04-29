Twee weekenden A7 dicht in één richting

Hoogkerk – Van vrijdag 1 mei 20.00 uur tot maandag 4 mei 06.00 uur is de A7 dicht van Hoogkerk tot aan Westpoort, voor verkeer Groningen uit.

De A7 in andere richting blijft open. Ook van vrijdag 8 mei 20.00 uur tot maandag 11 mei 06.00 uur is de A7 in dezelfde richting afgesloten.

Omleidingsroutes Verkeer wordt omgeleid via de westelijke ringweg (N370), het Hoendiep en kan vervolgens bij Westpoort weer de A7 op. Verkeer kan vanaf Hoogkerk ook omrijden via de N372, via Peize, Roden en bij Leek de A7 op. Vanuit Drenthe richting Drachten, kun je vanaf de A28 het beste omrijden via de N386 bij Tynaarlo en vervolgens naar de N372 bij Peize richting de A7 bij Leek. ​Ook Rolderwolderdijk dicht Ook de Rolderwolderdijk in Hoogkerk is dit weekend dicht voor doorgaand autoverkeer. Deze weg wordt gebruikt voor doorgang van hulpdiensten, bussen en aanwonenden. Groot onderhoud aan A7 Rijkswaterstaat voert groot onderhoud uit aan de A7. De werkzaamheden vinden plaats in drie weekenden. Van 17 tot 20 april, was de A7 ook (deels) afgesloten in de andere richting.

Foto's

Deel dit artikel

Social media