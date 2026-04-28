Brandweer: Natuurbrandrisico omhoog

Regio – In Groningen gaat vanaf 29 april om 12.00 uur het natuurbrandrisico omhoog, naar ‘fase 2’. Door langdurige droogte is het risico op natuurbranden groter en kunnen branden zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Help ons om een natuurbrand te voorkomen! Dat meldt BrandweerGroningen.nl

Bij aanhoudende droogte neemt het risico op een natuurbrand toe. Een kleine brand in bos of heide kan zich snel uitbreiden, met als grootste gevaar dat mensen door het vuur ingesloten raken. Door klimaatverandering komen droge periodes steeds vaker voor, waardoor de impact op natuur en samenleving groeit.

Wat betekenen fases 1 en 2?

Er zijn twee fases die aangeven hoe groot het risico op natuurbrand is.

Fase 1 : er geldt een regulier risico. Wees zoals altijd voorzichtig met vuur in de natuur.

Fase 2 : het is al langere tijd droog in de natuur. De kans op een natuurbrand neemt dan toe. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode dan ook extra alert.

Ook bij fase 2 kun je gerust de natuur in. Blijf wel alert en gebruik onderstaande tips om een natuurbrand te voorkomen.

Voorkom een natuurbrand

Help mee om natuurgebieden rookvrij te houden. Als je toch rookt, maak je sigaret dan zorgvuldig uit en neem de peuk mee. Let ook op of er een rookverbod geldt.

Gooi afval in de afvalbakken. Kan dat niet, neem het dan mee en gooi het thuis weg. Zelfs zonlicht op glas kan brand veroorzaken.

Houd je aan de regels die in het gebied gelden als je gaat barbecueën, een kampvuur maakt of vuurkorf gebruikt.

Houd bospaden vrij, zodat de brandweer vrije doorgang heeft.

Controleer of je mobiele telefoon NL-Alerts ontvangt, voor als er toch een natuurbrand ontstaat.

Parkeer je auto niet in hoog gras. De katalysator aan de onderkant van de auto is namelijk erg warm.

Wat te doen tijdens een natuurbrand?

Blijf kalm, bel 112 en geef je locatie door.

Laat het blussen van de brand over aan de brandweer.

Loop weg van de brand, haaks op de richting waar de brand vandaan komt. Een veilige plek bij een natuurbrand is de openbare weg.

Meer informatie

Bekijk het actuele natuurbrandrisico op de website natuurbrandrisico.nl.

