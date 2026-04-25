Fietser gewond bij aanrijding in Valthe

Valthe – Zaterdagavond is een fietser gewond geraakt bij een verkeersongeval op de kruising van de Albertus Zefatweg met de Hondsrugweg.

Het ongeval ontstond toen de fietser de weg wilde oversteken en daarbij in botsing kwam met een auto. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om assistentie te verlenen.

De fietser is in een ambulance onderzocht op verwondingen. Over de ernst daarvan is niets bekend. De fiets raakte zwaar beschadigd, terwijl de auto lichte schade opliep.

Het verkeer ondervond enige hinder door het ongeval.

