Gewonde bij vechtpartij en mogelijke diefstal in Groningen

Groningen – In de Guldenstraat in Groningen is bij een filiaal van parfumerieketen Douglas onrust ontstaan na een vermoedelijke diefstal waarbij ook zou zijn gedreigd met een mes.

Volgens een fotograaf ter plaatsen waren twee jongens betrokken bij de diefstal. Na het incident zouden zij zijn weggerend in de richting van de Papengang. De politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse en startte een zoektocht in de omgeving. In de Peperstraat werden twee jongens gefouilleerd.

In de winkel ontstond vervolgens een vechtpartij waarbij meerdere beveiligers zouden zijn mishandeld. Eén beveiliger raakte daarbij gewond. Drie ambulances kwamen ter plaatse om hulp te verlenen aan de betrokkenen.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident en de mogelijke betrokkenheid van de aangehouden personen.

