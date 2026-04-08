N7: Vrijheidsplein Groningen tijdelijk dicht (update)

Groningen – Rijkswaterstaat heeft het Vrijheidsplein in de ring van Groningen uit veiligheidsoverwegingen tijdelijk afgesloten vanwege loszittende onderdelen. Het gaat om 4 cm dikke betonnen afdichtconussen van ankergaten in het plafond die loszitten en naar beneden kunnen vallen op passerend verkeer.

Om schade te voorkomen en de veiligheid van weggebruikers te kunnen waarborgen zijn de onderdoorgangen onder het Vrijheidsplein tot nader bericht afgesloten. Verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

UPDATE: samen met partners hebben ze de onderdoorgangen van het #Vrijheidsplein kunnen inspecteren. De weg is inmiddels weer vrijgegeven, het verkeer kan weer veilig gebruikmaken van het Vrijheidsplein

Foto's

