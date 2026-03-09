Defensiehelikopters oefenen deze week onder meer boven Haren en Glimmen

Regio – Tot en met donderdag 19 maart vindt in delen van Noordoost-Nederland de oefening Centaur Lance plaats. Tijdens deze militaire oefening traint Defensie onder andere met Apache-gevechtshelikopters. Het vlieggebied van de toestellen ligt onder meer boven Haren en Glimmen.<

Het Defensie Helikopter Commando oefent samen met eenheden van de luchtmacht en landmacht. Helikopterbemanningen trainen onder meer het uitschakelen van fictieve doelen op de grond en in de lucht. Daarbij kunnen de helikopters laag overvliegen, omdat de vliegers ook oefenen met het zoeken van dekking.

De gevechtshelikopters vliegen van maandag 9 tot en met donderdag 12 maart en van maandag 16 tot en met donderdag 19 maart. Op deze dagen vinden de oefeningen plaats tussen 9.00 en 23.00 uur.

