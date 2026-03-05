JA21 en PVV: Groninger gasveld moet beschikbaar blijven voor noodgevallen

Regio – JA21 en PVV (Partij voor de Vrijheid) in de Tweede Kamer willen dat het mogelijk blijft om gas te winnen uit de bodem van het Groninger gasveld.

JA21 werkt aan een initiatiefvoorstel dat wordt gesteund door de partij van Geert Wilders. Volgens de partijen is zo’n noodoptie nodig vanwege internationale spanningen, zoals de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en het conflict met Iran in het Midden-Oosten.

Partijleider Joost Eerdmans van JA21 zegt in een interview met De Telegraaf dat het niet de bedoeling is om weer grootschalig gas te winnen. Volgens hem gaat het erom een noodvoorraad achter de hand te houden. Daarom zouden enkele gasputten open moeten blijven.

Het Groninger gasveld werd eerder gesloten vanwege de vele aardbevingen en de grote schade die deze veroorzaken in Groningen (provincie). Voorlopig lijkt er in de Tweede Kamer geen meerderheid te zijn om dat besluit terug te draaien.

