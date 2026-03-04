Verdachte gewond na val van hoogte bij Westindischekade

Groningen – Woensdagavond is een persoon gewond geraakt na een val van hoogte tijdens een politie-inval.

De inval vond rond 19:30 uur plaats aan de Westindischekade in Groningen.

Gemaskerde agenten betraden de woning via de voorzijde. De verdachte probeerde daarop via de achterzijde te vluchten. Tijdens die vlucht viel de persoon van een hoogte van ongeveer tien meter. Het slachtoffer is met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

De reden voor de inval is nog niet bekend. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

Foto's