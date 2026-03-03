Diefstal met geweld in Roden, getuigen of video gezocht

Roden – Op zondag 1 maart 2026, tussen 20.10 uur en 20.15 uur, heeft er een diefstal met geweld plaatsgevonden. Dit gebeurde bij de speeltuin aan de Boskamp in Roden. Wij zoeken getuigen van deze beroving.

Het is goed mogelijk dat er meerdere getuigen van dit voorval zijn geweest. Heeft u de beroving zien of horen gebeuren en kunt u ons meer vertellen? Of heeft u beeldmateriaal?

Neem dan contact met de politie! Dat kan via telefoonnummer 0900-8844. U kunt uw informatie natuurlijk ook anoniem delen via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Vermeld daarbij het registratienummer PL0100-2026053661.

Foto's