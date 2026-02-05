Man(19) uit Stad Groningen overleden bij ongeval in Drenthe

Nooitgedacht(Drenthe) – Op de Borgerderstraat in Nooitgedacht heeft in de nacht van woensdag op donderdag rond 03.30 uur een eenzijdig verkeersongeval plaatsgevonden. Hulpdiensten, waaronder de politie en het Mobiel Medisch Team (MMT), kwamen ter plaatse.

Ondanks de snelle inzet van de medische hulpverlening overleed één van de inzittenden ter plekke aan zijn verwondingen. Het slachtoffer betreft een 19-jarige man uit Groningen.

De bestuurder van het voertuig, eveneens een 19-jarige man uit Groningen, is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van alcohol. Een derde inzittende raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

