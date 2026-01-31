KNMI waarschuwt voor ijzel op zondagavond

Het KNMI waarschuwt voor de kans op ijzel zondagavond. Voor de provincie Groningen is code geel afgegeven. Dat meldt Oogtv op hun site.

De waarschuwing geldt vanaf zondagavond 21.00 uur. “Vanaf zondagavond is er in het noordoosten kans op lichte onderkoelde regen”, meldt het KNMI. “Dit kan plaatselijk aanleiding geven tot de vorming van ijzel. IJzel is moeilijk te zien waardoor de gladheid verraderlijk kan zijn. Er is kans op ongelukken door gladde wegen, fietspaden, voetpaden en bruggen. Pas op maandagmiddag verdwijnt de gladheid op de meeste plaatsen.”

Code geel geldt tot maandagmiddag 12.00 uur. Naast Groningen geldt de waarschuwing ook voor Drenthe. OOG-weerman Johan Kamphuis waarschuwt dat er ook de komende dagen kans is op onderkoelde regen, ijzel en sneeuw. Met name op dinsdag. “De temperatuur ligt die dag rond het vriespunt. De neerslag is gekoppeld aan een front op de grens met zachte lucht. Of de winter daarna wordt verslagen is maar zeer de vraag.”

Foto's