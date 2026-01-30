Politie over regeerakkoord: ‘Blijk van vertrouwen’

De politie is blij en opgelucht nu het nieuwe kabinet 512 miljoen euro per jaar in de politie wil investeren.

Met het geld kan de operationele slagkracht worden versterkt en krijgt de politie financiële ruimte om de kwaliteit van politiewerk te verbeteren. ‘Dit draagt direct bij aan de veiligheid in ons land’, zegt een zeer tevreden korpschef Janny Knol. ‘Onze stem is gehoord’.

Het nieuwe kabinet van VVD, CDA en D66 kondigde vrijdag aan vanaf volgend jaar 300 miljoen euro extra geld beschikbaar te stellen voor de veiligheid in ons land. Dit bedrag loopt op tot structureel 600 miljoen euro vanaf 2030. Hiervan is 512 miljoen voor de politie. De Tweede Kamer moet nog wel akkoord gaan met de plannen van het kabinet.

Knol: ‘Deze extra middelen geven ons de ruimte om het financiële fundament van de politie te versterken en de organisatie bij de tijd te brengen. Ik zie dit als een blijk van vertrouwen in de politie, maar ook als een grote verantwoordelijkheid. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat de middelen zo effectief mogelijk worden besteed aan wat er echt toe doet: de veiligheid van de inwoners in ons land’.

‘Het kabinet ondersteunt de politie en investeert in de volle breedte in de operationele slagkracht en de organisatie. Wij hebben, samen met de regioburgemeesters en het Openbaar Ministerie 350 miljoen euro gevraagd voor het wegnemen van de structurele tekorten van de politie. Dit bedrag is nodig om operationeel personeel te kunnen blijven aannemen en de organisatie uit te breiden. Met de voorgenomen investering van 512 miljoen euro kunnen we ook inzetten op de gewenste versterking van bijvoorbeeld cyber- en zedenrechercheurs. Wij gaan aan de slag.’

Volgens Knol blijft modernisering van de politieorganisatie noodzakelijk: ‘We moeten onverminderd door met het moderniseren van de organisatie en het op orde brengen van onze begroting, juist om de kwaliteit en de slagkracht van het operationele politiewerk duurzaam te versterken. Zo blijft het noodzakelijk om de overbezetting van niet-operationeel personeel terug te brengen en de stijgende kosten voor ICT te beheersen. Tegelijk werken we er hard aan om ons als organisatie verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering van het politiewerk.’

De korpschef vindt het belangrijk om transparant te laten zien hoe we dat doen. ‘De komende periode werken we uit hoe de extra middelen worden ingezet. Zodra we daar meer over kunnen vertellen, zullen we dat zeker doen.’

