Voortdurend onderweg: hoe ondernemers in Groningen afhankelijk zijn van mobiliteit

Regio – Ben je een Groningse ondernemer? Dan is de kans groot dat je veel onderweg bent, vooral als je in heel Nederland actief bent met jouw onderneming.

Je legt in dat geval veel lange afstanden af en je bent afhankelijk van mobiliteit. Daarom is een representatieve, veilige auto cruciaal.

Ondernemen in Groningen betekent veel onderweg zijn

Je hebt als ondernemer in Groningen te maken met verschillende uitdagingen. De provincie Groningen is uitgestrekt en kent veel dorpen, buitengebieden en bedrijventerreinen die ver uit elkaar liggen. Hierdoor leg je vaak grote afstanden af binnen een regio. Ook ligt Groningen niet zozeer centraal in Nederland en dat kan een uitdaging zijn als je in heel Nederland onderneemt. Veel ondernemers werken daardoor niet op een locatie, maar reizen dagelijks tussen klanten, projecten en afspraken. Een auto is hierdoor onmisbaar. Openbaar vervoer is namelijk niet altijd praktisch of snel genoeg, vooral buiten de stad. De auto biedt flexibiliteit.

Zakelijk rijden zonder grote investeringen

Een auto is onmisbaar. Kopen is overigens niet altijd even aantrekkelijk. Grote eenmalige uitgaven hebben een gevolg voor de liquiditeit. Je kunt als ondernemer wel kiezen voor een leaseauto. Steeds meer ondernemers kiezen ervoor om een zakelijke auto te leasen. Een zakelijke occasion leasen zorgt ervoor dat je niet gelijk een grote investering hoeft te doen. In plaats daarvan betaal je maandelijks voor het leasecontract. Bij financial lease is de auto bovendien na die tijd van jou, als het contract is afgelopen. Dat betekent dat je gewoon door kunt genieten van de auto waar je al die tijd al in hebt gereden.

Mobiliteit als randvoorwaarde voor ondernemerschap

Zonder vervoer staat het werk letterlijk en figuurlijk stil. Zonder auto kun jij niet op jouw afspraken komen. Investeren in bereikbaarheid is daarom van groot belang, want het is ook een investering in jouw bedrijf. Zorg ervoor dat je vooruitkijkt als ondernemer. Denk daarbij aan een auto die representatief is voor jouw bedrijf en jouw imago, maar waarmee je ook veilig en betrouwbaar de weg op kunt gaan. Je kunt ook denken aan duurzame alternatieven, zoals een elektrische auto.

Betrouwbaarheid en veiligheid zijn cruciaal onderweg

Het is belangrijk om op een betrouwbare en veilige manier onderweg te zijn. Elke werkdag is namelijk afhankelijk van vervoer en pech of schade met de auto heeft direct impact op het werk. Dit kan stress of onzekerheid met zich meebrengen als je onderweg stil komt te staan. Het is daarom goed om te weten wat te doen bij een ongeluk met een leaseauto

