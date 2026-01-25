Conflict op A28, man uit Oldambt betrokken

Staphorst – De politie doet onderzoek naar een geweldsincident dat zondag plaatsvond op de A28 tussen Staphorst en De Lichtmis. Mogelijk was er sprake van een verkeersruzie. Een 31-jarige man is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Dat meldt RTV Oost.

De bestuurder van de andere auto sloeg op de vlucht, maar is na een achtervolging aangehouden.

Volgens de politie gaat het om een conflict tussen twee mannen: een 31-jarige man uit de gemeente Bronckhorst en een 51-jarige man uit de gemeente Oldambt.

