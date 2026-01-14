Meerder inbraken in Leek

Leek – Op maandag 12 januari 2026 heeft de politie meerdere meldingen gekregen van woning inbraken en poging tot woning inbraken aan de Goldbergsingel, De Helling en de George Wilhelmlaan te Leek.

In de nacht van zondag 11 januari op maandag 12 januari 2026 omstreeks 02:35 uur, zijn er drie personen overlopen bij een van de woningen. Deze personen hadden het volgende signalement:

– 2 personen met een licht kleurige jeans

– 1 persoon met een donkerkleurige jeans

– Allen tussen de 18 en 20 jaar

– Allen hadden een tenger postuur

– Allen droegen een muts

Mogelijk heeft iemand iets gezien, gehoord of heeft iemand camerabeelden waar iets op staat. Een klein detail kan al belangrijk zijn.

Melden kan via 0900-8844. Liever anoniem melden? Dat kan via www.meldmisdaadanoniem.nl of bel met 0800 7000.

Foto's