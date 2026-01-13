PVV stelt vragen na beelden politievlogger op Winterstad: “Zorgen over wangedrag in binnenstad” (video)

Groningen – De fractie van de PVV in de gemeenteraad maakt zich ernstige zorgen over de structurele overlast door jongeren in de binnenstad en het respectloze gedrag richting agenten. De partij heeft naar aanleiding van beelden van een politievlogger schriftelijke vragen gesteld aan het college. Dat meldt Oogtv.nl.

Aanleiding voor de vragen is een video van de populaire politievlogger Jan-Willem. De agent draaide in de laatste dagen van het afgelopen jaar een dienst mee bij het basisteam Groningen-Zuid; de video hiervan verscheen afgelopen weekend online. In de vlog is te zien hoe Jan-Willem en een Groningse collega een melding krijgen vanaf de kerstmarkt op de Grote Markt. Een groep jongeren achter het reuzenrad zou met vuurwerk naar het publiek gooien en proberen met vals geld te betalen. Video.

Eenmaal ter plaatse gedraagt de groep zich vervelend richting de politie. De agenten zijn hier niet van gediend: “Ik wil geen woorden als ‘kachbe’ (een Marokkaans scheldwoord voor hoer, red.) horen. Weet wat je zegt”, zegt één van de agenten tegen de jongeren. De groep verlaat uiteindelijk met een evenementenverbod de Grote Markt. “Na het bekijken van deze beelden maakt mijn fractie zich opnieuw ernstige zorgen”, vertelt fractievoorzitter Kelly Blauw. “Agenten worden geconfronteerd met onbeschoft gedrag, terwijl zij juist belast zijn met het handhaven van de veiligheid.”

Vragen over achtergrond en handhaving

In de schriftelijke vragen aan het college wil de PVV weten of de burgemeester erkent dat “cultureel-religieuze opvattingen over gezag” mogelijk een rol spelen bij de overlast door groepen jongeren met een Noord-Afrikaanse of Arabische achtergrond. De fractie vraagt zich af of de politie actiever beschermd moet worden tegen dit respectloze gedrag en welke aanvullende instructies hiervoor ingezet kunnen worden.

Daarnaast dringt de partij aan op hardere grenzen. Blauw vraagt de burgemeester of zij bereid is tot een “strengere handhavingslijn, ruimere toepassing van gebiedsverboden en een zero-tolerancebeleid bij intimidatie.” De PVV hoopt dat dergelijk gedrag hiermee in een vroeger stadium kan worden gestopt en vraagt de burgemeester om concrete voorbeelden van maatregelen die zij bereid is te treffen.

