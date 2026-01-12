Politie inzet(conflict) aan de Kaai in Groningen, 1 vrouw aangehouden (update)

Groningen – Maandagavond heeft vermoedelijk een conflict plaatsgevonden aan de Kaai in Groningen. De politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse na een melding via P2000 van een overval, veel is nog onduidelijk. Het leek ter plaatse geen overval.

Agenten doen onderzoek in het DOK 2-gebouw. Wat er precies is gebeurd, is op dit moment nog niet duidelijk. Wel heeft de politie één persoon(vrouw) aangehouden.

Ze zat eerst in het pand aan het DOK1- gebouw, later werd ze hier aangehouden. Mogelijk volgt dinsdag meer informatie hierover.

Foto's