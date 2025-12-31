Carbidboys Zevenhuizen knallen 31ste editie van de Veldstreek met 120 melkbussen (video)

Zevenhuizen – De Carbidboys Zevenhuizen hebben vandaag hun 31ste editie georganiseerd aan de Veldstreek. Zo’n 80 vrijwilligers werkten mee aan het evenement, waar ongeveer 120 melkbussen en XXL pijpen werden ingezet. Video.

Carbidschieten van ochtend tot middag

Vanochtend om 8 uur begonnen de Carbidboys met het carbidschieten. Tot vanmiddag 17 uur werden de melkbussen en pijpen afgevuurd.

Kinderworkshop met oorkonde

Vanmorgen was er een speciale kinderworkshop waarbij kinderen tennisballen konden schieten. De deelnemers kregen aan het einde een oorkonde mee naar huis.

Livemuziek tot 23 uur

In de tent was muziek te horen tot ongeveer 23 uur. Op het podium stonden onder andere De Esperando’s, Sander Oet Pekel, The Entertainers, Henk Dissel en De Euros.

Foto's

