Politie grootschalig aanwezig bij woning in Leek na melding conflict

Leek – Aan ’t Zuden in Leek is de politie maandagmiddag met meerdere eenheden ter plaatse geweest bij een woning. Volgens een persvoorlichter volgde de inzet na een melding van een conflict tussen twee personen dat zich in de woning zou hebben afgespeeld.

Volgens omstanders was bij het incident een man betrokken die zich na het conflict zou hebben verschanst in een nabijgelegen steeg. Omstanders melden dat agenten met getrokken tasers de steeg zijn ingegaan, waar zij de man hebben aantroffen.

De man raakte bij het incident gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Over de aard en ernst van zijn verwondingen is op dit moment niets bekend. Ook is nog onduidelijk wat zich precies in de woning heeft afgespeeld en wat de aanleiding was voor het conflict. Wel is duidelijk dat bij het conflict een raam aan de achterzijde van de woning is ingeslagen.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident.

