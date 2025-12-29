Vuurwerkvrije gebieden in de stad Groningen

Groningen – Oud en nieuw staat voor de deur. Het is daarom goed om te weten welke twaalf vuurwerkvrije gebieden er in Groningen zijn. Dat meldt de Gemeente Groningen.

Binnen deze gebieden is het verboden om vuurwerk af te steken. Dit doen we om mensen, dieren en gebouwen te beschermen tegen gevaar, schade en overlast van vuurwerk.

Buiten deze gebieden mag je vuurwerk afsteken van woensdag 31 december 18:00 uur tot donderdag 1 januari 02:00 uur. Samen zorgen we voor een veilige jaarwisseling.

