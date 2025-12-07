Auto te water na eenzijdig ongeval op A7 bij Marum

Marum – Op de A7 ter hoogte van Marum is vanmorgen rond zeven uur een automobilist te water geraakt bij een eenzijdig ongeval.

De bestuurder verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur. De auto schoot via de middenberm de rijbanen over en belandde uiteindelijk op de zijkant in de sloot. De bestuurder, die alleen in het voertuig zat, is ter plaatse door het ambulancepersoneel onderzocht en later overgebracht naar ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten voor verdere behandeling.

Rijstrook afgesloten:

Naast de brandweer van Marum kwamen ook politie, ambulance en Rijkswaterstaat ter plaatse. Rijkswaterstaat sloot tijdelijk rijstrook 2 af om de hulpdiensten veilig te laten werken. Vanwege het vroege tijdstip ondervond het verkeer nauwelijks hinder.

Foto's